鉅亨速報 - Factset 最新調查：Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)EPS預估下修至3.41元，預估目標價為39.50元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.83元下修至3.41元，其中最高估值4.48元，最低估值3.19元，預估目標價為39.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.48(4.48)
|4.86
|4.13
|最低值
|3.19(3.19)
|2.9
|4
|平均值
|3.67(3.84)
|3.81
|4.07
|中位數
|3.41(3.83)
|3.82
|4.07
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|194.09億
|195.85億
|193.52億
|最低值
|184.18億
|187.51億
|192.50億
|平均值
|187.91億
|190.69億
|193.01億
|中位數
|187.11億
|190.03億
|193.01億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.13
|3.10
|1.36
|4.57
|4.54
|營業收入
|147.89億
|174.63億
|173.59億
|178.75億
|184.99億
詳細資訊請看美股內頁：
Pilgrim`s Pride Corp.(PPC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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