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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)做出2026年EPS預估：中位數由23.15元下修至22.65元，其中最高估值24.4元，最低估值21.98元，預估目標價為398.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|24.4(24.4)
|30.75
|37.55
|38.26
|最低值
|21.98(21.98)
|26.41
|32.55
|38.26
|平均值
|22.95(23.07)
|28.24
|33.8
|38.26
|中位數
|22.65(23.15)
|27.96
|33.06
|38.26
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|210.13億
|246.23億
|264.21億
|最低值
|68.52億
|69.14億
|253.23億
|平均值
|189.33億
|212.34億
|261.04億
|中位數
|206.11億
|230.97億
|263.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.63
|10.40
|13.69
|14.03
|10.92
|營業收入
|77.21億
|86.01億
|100.53億
|123.85億
|169.89億
詳細資訊請看美股內頁：
LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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