鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sandisk Corporation(SNDK-US)EPS預估上修至50.82元，預估目標價為1,210.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Sandisk Corporation(SNDK-US)做出2026年EPS預估：中位數由45.42元上修至50.82元，其中最高估值67.3元，最低估值38.88元，預估目標價為1,210.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|67.3(54.05)
|193.8
|197.48
|142.43
|最低值
|38.88(38.88)
|87.27
|81.67
|94.8
|平均值
|54.51(45.7)
|143.56
|134.34
|118.62
|中位數
|50.82(45.42)
|146.15
|146.54
|118.62
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|197.89億
|462.76億
|515.17億
|427.16億
|最低值
|148.97億
|234.21億
|252.32億
|274.63億
|平均值
|178.71億
|356.28億
|357.14億
|350.89億
|中位數
|182.25億
|360.27億
|366.52億
|350.89億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-14.78
|-4.63
|-11.32
|營業收入
|60.86億
|66.63億
|73.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Sandisk Corporation(SNDK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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