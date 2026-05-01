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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sandisk Corporation(SNDK-US)EPS預估上修至50.82元，預估目標價為1,210.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Sandisk Corporation(SNDK-US)做出2026年EPS預估：中位數由45.42元上修至50.82元，其中最高估值67.3元，最低估值38.88元，預估目標價為1,210.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值67.3(54.05)193.8197.48142.43
最低值38.88(38.88)87.2781.6794.8
平均值54.51(45.7)143.56134.34118.62
中位數50.82(45.42)146.15146.54118.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值197.89億462.76億515.17億427.16億
最低值148.97億234.21億252.32億274.63億
平均值178.71億356.28億357.14億350.89億
中位數182.25億360.27億366.52億350.89億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS-14.78-4.63-11.32
營業收入60.86億66.63億73.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Sandisk Corporation(SNDK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSNDK

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