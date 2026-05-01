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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台達電(2308-TW)EPS預估上修至38.42元，預估目標價為2308元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對台達電(2308-TW)做出2026年EPS預估：中位數由37.12元上修至38.42元，其中最高估值44.8元，最低估值32.21元，預估目標價為2308元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年2029年
最高值44.8(44.02)80.91151.63123.39
最低值32.21(32.21)41.0883.3123.39
平均值38.51(38.04)59.5197.18123.39
中位數38.42(37.12)5989.46123.39

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年2029年
最高值808,301,0001,192,134,0001,760,539,5902,043,515,000
最低值676,268,320778,352,0001,167,857,0002,043,515,000
平均值748,449,2301,015,946,1901,462,677,6602,043,515,000
中位數745,152,6001,016,920,8501,451,122,0002,043,515,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS60,108,39935,228,57733,392,66532,665,728
營業收入
(單位：新台幣千元)		554,885,168421,147,557401,226,501384,443,308

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2308/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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