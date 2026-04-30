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鉅亨速報

盤中速報 - Alphabet公司(A)(GOOGL-US)大漲6.1%，報371.27美元

鉅亨網新聞中心

Alphabet公司(A)(GOOGL-US)截至台北時間30日22:56股價上漲21.33美元，報371.27美元，漲幅6.1%，成交量26,111,567（股），盤中最高價377.03美元、最低價365.82美元。

美股指數盤中表現

Alphabet公司(A)(GOOGL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.13%
  • 近 1 月：+27.56%
  • 近 3 月：+3.46%
  • 近 6 月：+27.45%
  • 今年以來：+11.8%

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美股美股盤中盤中速報Alphabet公司(A)

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