鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meta平台(META-US)EPS預估上修至30.49元，預估目標價為838.50元
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根據FactSet最新調查，共62位分析師，對Meta平台(META-US)做出2026年EPS預估：中位數由29.64元上修至30.49元，其中最高估值36.52元，最低估值26.43元，預估目標價為838.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|36.52(36.52)
|45.57
|46.05
|56.54
|最低值
|26.43(26.43)
|28.46
|32.75
|44.18
|平均值
|30.92(29.82)
|34.77
|40.36
|48.8
|中位數
|30.49(29.64)
|34.55
|40.08
|47.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,612.56億
|3,396.33億
|3,807.00億
|4,413.39億
|最低值
|2,363.48億
|2,718.99億
|3,100.00億
|3,771.45億
|平均值
|2,510.55億
|2,978.56億
|3,480.06億
|4,044.67億
|中位數
|2,514.27億
|2,987.26億
|3,474.58億
|4,064.40億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|13.77
|8.59
|14.87
|23.86
|23.49
|營業收入
|1,179.29億
|1,166.09億
|1,349.02億
|1,645.01億
|2,009.66億
詳細資訊請看美股內頁：
Meta平台(META-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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