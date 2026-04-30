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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Meta平台(META-US)EPS預估上修至30.49元，預估目標價為838.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共62位分析師，對Meta平台(META-US)做出2026年EPS預估：中位數由29.64元上修至30.49元，其中最高估值36.52元，最低估值26.43元，預估目標價為838.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值36.52(36.52)45.5746.0556.54
最低值26.43(26.43)28.4632.7544.18
平均值30.92(29.82)34.7740.3648.8
中位數30.49(29.64)34.5540.0847.72

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2,612.56億3,396.33億3,807.00億4,413.39億
最低值2,363.48億2,718.99億3,100.00億3,771.45億
平均值2,510.55億2,978.56億3,480.06億4,044.67億
中位數2,514.27億2,987.26億3,474.58億4,064.40億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS13.778.5914.8723.8623.49
營業收入1,179.29億1,166.09億1,349.02億1,645.01億2,009.66億

詳細資訊請看美股內頁：
Meta平台(META-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMETA

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