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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE 醫療(GEHC-US)EPS預估下修至4.9元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對GE 醫療(GEHC-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.07元下修至4.9元，其中最高估值5.13元，最低估值4.83元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.13(5.18)5.716.367.11
最低值4.83(4.88)5.215.757.11
平均值4.95(5.05)5.466.057.11
中位數4.9(5.07)5.456.017.11

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值219.28億230.97億243.06億254.89億
最低值216.31億224.94億234.49億254.89億
平均值217.63億227.77億238.20億254.89億
中位數217.80億227.92億238.02億254.89億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.904.223.034.344.55
營業收入175.85億183.41億195.52億196.72億206.25億

詳細資訊請看美股內頁：
GE 醫療(GEHC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGEHC

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