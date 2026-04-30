鉅亨速報 - Factset 最新調查：GE 醫療(GEHC-US)EPS預估下修至4.9元，預估目標價為80.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對GE 醫療(GEHC-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.07元下修至4.9元，其中最高估值5.13元，最低估值4.83元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.13(5.18)
|5.71
|6.36
|7.11
|最低值
|4.83(4.88)
|5.21
|5.75
|7.11
|平均值
|4.95(5.05)
|5.46
|6.05
|7.11
|中位數
|4.9(5.07)
|5.45
|6.01
|7.11
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|219.28億
|230.97億
|243.06億
|254.89億
|最低值
|216.31億
|224.94億
|234.49億
|254.89億
|平均值
|217.63億
|227.77億
|238.20億
|254.89億
|中位數
|217.80億
|227.92億
|238.02億
|254.89億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.90
|4.22
|3.03
|4.34
|4.55
|營業收入
|175.85億
|183.41億
|195.52億
|196.72億
|206.25億
詳細資訊請看美股內頁：
GE 醫療(GEHC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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