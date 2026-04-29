search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤中速報 - GE 醫療(GEHC-US)大跌11.87%，報60.37美元

鉅亨網新聞中心

GE 醫療(GEHC-US)截至台北時間29日21:38股價下跌8.13美元，報60.37美元，跌幅11.87%，成交量1,671,302（股），盤中最高價62.90美元、最低價59.93美元。

美股指數盤中表現

GE 醫療(GEHC-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.2%
  • 近 1 月：-1.05%
  • 近 3 月：-13.58%
  • 近 6 月：-13.73%
  • 今年以來：-16.48%

文章標籤

美股美股盤中盤中速報GE 醫療

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5007143.120.06%
道瓊指數48944.30-0.40%
NASDAQ24692.82+0.12%
費城半導體10233.581.97%
GE 醫療59.7601-12.8%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty