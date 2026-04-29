盤中速報 - GE 醫療(GEHC-US)大跌12.28%，報60.09美元
鉅亨網新聞中心
GE 醫療(GEHC-US)截至台北時間29日21:36股價下跌8.41美元，報60.09美元，跌幅12.28%，成交量1,515,625（股），盤中最高價62.90美元、最低價59.93美元。
美股指數盤中表現
GE 醫療(GEHC-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.2%
- 近 1 月：-1.05%
- 近 3 月：-13.58%
- 近 6 月：-13.73%
- 今年以來：-16.48%
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