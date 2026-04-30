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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)EPS預估上修至0.91元，預估目標價為7.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.88元上修至0.91元，其中最高估值0.94元，最低估值0.83元，預估目標價為7.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.94(0.94)1.081.22
最低值0.83(0.85)0.941
平均值0.89(0.89)1.011.11
中位數0.91(0.88)1.021.09

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值182.13億195.50億210.92億
最低值160.21億177.60億189.19億
平均值173.41億187.44億198.04億
中位數176.54億188.74億197.31億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.390.370.250.330.31
營業收入186.07億271.97億312.69億304.15億338.49億

詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBSBR

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