鉅亨速報 - Factset 最新調查：Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)EPS預估上修至0.91元，預估目標價為7.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.88元上修至0.91元，其中最高估值0.94元，最低估值0.83元，預估目標價為7.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.94(0.94)
|1.08
|1.22
|最低值
|0.83(0.85)
|0.94
|1
|平均值
|0.89(0.89)
|1.01
|1.11
|中位數
|0.91(0.88)
|1.02
|1.09
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|182.13億
|195.50億
|210.92億
|最低值
|160.21億
|177.60億
|189.19億
|平均值
|173.41億
|187.44億
|198.04億
|中位數
|176.54億
|188.74億
|197.31億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.39
|0.37
|0.25
|0.33
|0.31
|營業收入
|186.07億
|271.97億
|312.69億
|304.15億
|338.49億
詳細資訊請看美股內頁：
Banco Santander (Brasil) S.A. - ADR(BSBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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