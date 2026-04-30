瀚亞投信成為資本集團在台總代理
瀚亞投信
瀚亞投信今天宣布與資本集團合作，成為其在台灣的總代理。資本集團為全球規模最大且經驗最豐富的主動式投資管理公司之一，其管理資產規模達 3.3 兆美元。* 規模統計時間截至 2025/12/31
透過此次合作，瀚亞投信將結合其深耕台灣市場多年的在地洞察與廣泛的通路布局，將資本集團長期建立﹑品質卓越的主動式投資策略引介給台灣投資人，為台灣投資人帶來具全球競爭力且多元的投資解決方案。
資本集團成立於 1931 年，是全球最受尊敬的主動式投資管理機構之一，在全球 33 個營運據點擁有逾 9,000 名專業員工。其長期投資理念、嚴謹的由下而上研究架構，以及獨特的「多元基金經理制度（The Capital System™）」團隊合作投資方法，使其在全球建立了卓越且穩固的聲譽。
瀚亞投信指出，台灣投資人對高品質、具國際視野的主動式基金需求持續成長，而瀚亞長期扮演全球資產管理專業與台灣投資人之間的關鍵橋樑。此次獲任命為資本集團新任總代理，充分展現市場對其在地市場洞察、營運專業與健全法遵制度的高度肯定，此次合作亦進一步強化瀚亞投信致力於提升投資人體驗、擴大市場產品選擇的承諾。
此次總代理架構下，瀚亞投信將於台灣銷售資本集團旗下共 10 檔基金、58 個級別，產品涵蓋股票型、債券型及平衡型等多元資產類別，旨在協助投資人於不同市場環境中，建構更穩健且具長期投資價值的解決方案，與資本集團「透過成功投資改善生活」的使命高度契合。
資本集團的投資流程奠基於廣泛而深入的基本面研究，每年進行數千次企業拜訪，以發掘長期成長潛力的投資機會。
多元基金經理制度有助於分散風險，並持其力求提供穩健且具競爭力的投資結果。結合瀚亞投信深厚的在地市場洞察與完善的服務網絡，雙方合作可望進一步提升台灣市場的產品品質、投資人教育與市場參與度。
瀚亞投信亦強調，在新的總代理架構下，將提供更完善的市場洞察、投資教育資源與通路服務，確保投資人持續獲得高品質且具前瞻性的投資協助。未來也將視市場需求變化，持續擴大產品布局並深化雙方合作，展現資本集團對主動管理的長期承諾。
深耕台灣市場超過 25 年，瀚亞投信憑藉對投資人需求的全面理解以及廣泛通路布局，一直致力於將具全球競爭力的資產管理專業引進台灣市場。此次與資本集團的合作，不僅進一步豐富瀚亞投信的產品線，也讓台灣投資人得以參與具長期價值潛力的全球投資機會。
資本集團表示，亞洲是資本集團極具策略重要性的核心市場之一，此次與瀚亞投信合作，資本集團期望將進一步強化在地服務能力，並更有效回應本地投資人對高品質投資策略的需求。資本集團相信，憑藉瀚亞投信深厚的在地專業，將協助更多台灣投資人掌握全球市場的投資機會，實現其長期財務目標。
警語
資本國際基金係設立於盧森堡之可變資本投資公司（SICAV），由屬資本集團關係企業之資本國際管理公司（為一盧森堡之管理公司）管理。本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低投資收益；境外基金管理機構除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，並考慮是否適合本身之投資。
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