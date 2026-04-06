鉅亨速報 - Factset 最新調查：RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)EPS預估上修至38.24元，預估目標價為310.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)做出2026年EPS預估：中位數由37.59元上修至38.24元，其中最高估值41.24元，最低估值34.41元，預估目標價為310.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|41.24(41.24)
|46.95
|52.49
|最低值
|34.41(34.41)
|37.71
|42.81
|平均值
|38.01(37.94)
|41.66
|45.84
|中位數
|38.24(37.59)
|41.25
|45.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|99.47億
|104.23億
|97.29億
|最低值
|91.26億
|90.01億
|93.93億
|平均值
|95.42億
|96.53億
|95.61億
|中位數
|95.75億
|95.11億
|95.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.57
|-25.50
|52.27
|35.21
|56.03
|營業收入
|52.68億
|50.49億
|90.91億
|116.48億
|127.77億
詳細資訊請看美股內頁：
RenaissanceRe Holdings Ltd(RNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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