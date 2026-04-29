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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對陶氏(DOW-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.91元上修至2.96元，其中最高估值5.15元，最低估值0.15元，預估目標價為43.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|5.15(5.15)
|7.25
|4.75
|最低值
|0.15(0.15)
|1.1
|1.05
|平均值
|2.96(2.89)
|2.46
|2.27
|中位數
|2.96(2.91)
|2.1
|2.02
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|492.51億
|515.12億
|523.70億
|最低值
|405.24億
|425.75億
|424.22億
|平均值
|450.55億
|457.04億
|459.38億
|中位數
|452.31億
|450.91億
|455.07億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.38
|6.28
|0.82
|1.57
|-3.70
|營業收入
|549.68億
|569.02億
|446.22億
|429.64億
|399.68億
詳細資訊請看美股內頁：
陶氏(DOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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