search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)EPS預估下修至2.08元，預估目標價為104.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.13元下修至2.08元，其中最高估值2.81元，最低估值1.39元，預估目標價為104.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.81(2.81)3.74.794.33
最低值1.39(1.39)1.812.32.62
平均值2.08(2.1)2.673.133.45
中位數2.08(2.13)2.633.083.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值58.65億75.46億92.02億91.45億
最低值45.52億54.44億59.90億65.12億
平均值51.97億62.58億71.95億77.47億
中位數51.77億62.23億70.65億75.83億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-4.27-1.17-0.611.562.12
營業收入18.35億13.82億18.88億29.75億45.05億

詳細資訊請看美股內頁：
Robinhood Markets Inc - Class A(HOOD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHOOD

相關行情

台股首頁我要存股
Robinhood Markets Inc - Class A88.02-3.57%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty