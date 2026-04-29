鉅亨速報 - Factset 最新調查：星巴克(SBUX-US)EPS預估上修至2.35元，預估目標價為105.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共37位分析師，對星巴克(SBUX-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.29元上修至2.35元，其中最高估值2.65元，最低估值2.18元，預估目標價為105.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.65(2.51)
|3.54
|4.23
|4.42
|最低值
|2.18(2.13)
|2.73
|3.2
|4.14
|平均值
|2.36(2.29)
|3.01
|3.66
|4.26
|中位數
|2.35(2.29)
|2.99
|3.63
|4.21
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|394.48億
|427.67億
|449.24億
|459.34億
|最低值
|369.83億
|367.57億
|392.60億
|431.57億
|平均值
|380.42億
|393.71億
|413.46億
|442.28億
|中位數
|378.68億
|388.73億
|408.88億
|435.94億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.54
|2.83
|3.58
|3.31
|1.63
|營業收入
|290.59億
|322.28億
|359.52億
|361.48億
|371.62億
詳細資訊請看美股內頁：
星巴克(SBUX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 星巴克(SBUX-US)大漲5.01%，報102.16美元
- 〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 市場靜待Fed利率決策與科技財報
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：星巴克SBUX-US的目標價調升至105元，幅度約3.96%
- 星巴克完成與博裕資本交易 擬加速中國展店
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇