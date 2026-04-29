search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：星巴克(SBUX-US)EPS預估上修至2.35元，預估目標價為105.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共37位分析師，對星巴克(SBUX-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.29元上修至2.35元，其中最高估值2.65元，最低估值2.18元，預估目標價為105.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.65(2.51)3.544.234.42
最低值2.18(2.13)2.733.24.14
平均值2.36(2.29)3.013.664.26
中位數2.35(2.29)2.993.634.21

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值394.48億427.67億449.24億459.34億
最低值369.83億367.57億392.60億431.57億
平均值380.42億393.71億413.46億442.28億
中位數378.68億388.73億408.88億435.94億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.542.833.583.311.63
營業收入290.59億322.28億359.52億361.48億371.62億

詳細資訊請看美股內頁：
星巴克(SBUX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSBUX

相關行情

台股首頁我要存股
星巴克105.33+8.28%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty