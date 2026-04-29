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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：威士卡(V-US)EPS預估上修至13.06元，預估目標價為400.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共37位分析師，對威士卡(V-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.86元上修至13.06元，其中最高估值13.26元，最低估值12.69元，預估目標價為400.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.26(13.2)15.3217.419.99
最低值12.69(12.66)14.4415.3917
平均值13.02(12.88)14.7616.6319.02
中位數13.06(12.86)14.7416.619.24

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值458.94億511.80億570.02億640.33億
最低值441.27億489.33億536.36億590.09億
平均值452.01億499.86億550.45億611.43億
中位數453.05億501.34億547.56億609.06億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.637.008.289.7310.20
營業收入241.05億293.10億326.53億359.26億400.00億

詳細資訊請看美股內頁：
威士卡(V-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSV

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