鉅亨速報 - Factset 最新調查：威士卡(V-US)EPS預估上修至13.06元，預估目標價為400.00元
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根據FactSet最新調查，共37位分析師，對威士卡(V-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.86元上修至13.06元，其中最高估值13.26元，最低估值12.69元，預估目標價為400.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.26(13.2)
|15.32
|17.4
|19.99
|最低值
|12.69(12.66)
|14.44
|15.39
|17
|平均值
|13.02(12.88)
|14.76
|16.63
|19.02
|中位數
|13.06(12.86)
|14.74
|16.6
|19.24
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|458.94億
|511.80億
|570.02億
|640.33億
|最低值
|441.27億
|489.33億
|536.36億
|590.09億
|平均值
|452.01億
|499.86億
|550.45億
|611.43億
|中位數
|453.05億
|501.34億
|547.56億
|609.06億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.63
|7.00
|8.28
|9.73
|10.20
|營業收入
|241.05億
|293.10億
|326.53億
|359.26億
|400.00億
詳細資訊請看美股內頁：
威士卡(V-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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