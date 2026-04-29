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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯姆能源(BE-US)EPS預估上修至1.53元，預估目標價為188.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對布魯姆能源(BE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.43元上修至1.53元，其中最高估值2.52元，最低估值1.32元，預估目標價為188.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.52(1.76)715.17.63
最低值1.32(0.73)2.333.57.23
平均值1.72(1.42)3.596.217.43
中位數1.53(1.43)3.175.797.43

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值39.05億78.64億152.34億105.72億
最低值29.30億39.91億52.14億62.39億
平均值34.05億57.35億85.01億93.52億
中位數32.90億55.61億83.89億102.98億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.95-1.62-1.42-0.13-0.37
營業收入9.72億11.99億13.33億14.74億20.24億

詳細資訊請看美股內頁：
布魯姆能源(BE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSBE

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