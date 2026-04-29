鉅亨速報 - Factset 最新調查：布魯姆能源(BE-US)EPS預估上修至1.53元，預估目標價為188.00元
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根據FactSet最新調查，共23位分析師，對布魯姆能源(BE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.43元上修至1.53元，其中最高估值2.52元，最低估值1.32元，預估目標價為188.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.52(1.76)
|7
|15.1
|7.63
|最低值
|1.32(0.73)
|2.33
|3.5
|7.23
|平均值
|1.72(1.42)
|3.59
|6.21
|7.43
|中位數
|1.53(1.43)
|3.17
|5.79
|7.43
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|39.05億
|78.64億
|152.34億
|105.72億
|最低值
|29.30億
|39.91億
|52.14億
|62.39億
|平均值
|34.05億
|57.35億
|85.01億
|93.52億
|中位數
|32.90億
|55.61億
|83.89億
|102.98億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.95
|-1.62
|-1.42
|-0.13
|-0.37
|營業收入
|9.72億
|11.99億
|13.33億
|14.74億
|20.24億
詳細資訊請看美股內頁：
布魯姆能源(BE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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