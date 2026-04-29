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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sandisk Corporation(SNDK-US)EPS預估上修至45.22元，預估目標價為990.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Sandisk Corporation(SNDK-US)做出2026年EPS預估：中位數由44.06元上修至45.22元，其中最高估值54.05元，最低估值38.75元，預估目標價為990.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值54.05(54.05)164.36146.5494.8
最低值38.75(37.52)84.7979.5484.24
平均值45.17(44.66)118.64112.5589.52
中位數45.22(44.06)112.8111.2189.52

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值179.46億422.65億380.50億288.11億
最低值148.97億234.21億252.32億274.63億
平均值165.31億320.36億320.77億281.37億
中位數164.44億324.04億310.92億281.37億

歷史獲利表現

項目2023年2024年2025年
EPS-14.78-4.63-11.32
營業收入60.86億66.63億73.55億

詳細資訊請看美股內頁：
Sandisk Corporation(SNDK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSNDK

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