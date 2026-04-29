鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sandisk Corporation(SNDK-US)EPS預估上修至45.22元，預估目標價為990.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Sandisk Corporation(SNDK-US)做出2026年EPS預估：中位數由44.06元上修至45.22元，其中最高估值54.05元，最低估值38.75元，預估目標價為990.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|54.05(54.05)
|164.36
|146.54
|94.8
|最低值
|38.75(37.52)
|84.79
|79.54
|84.24
|平均值
|45.17(44.66)
|118.64
|112.55
|89.52
|中位數
|45.22(44.06)
|112.8
|111.21
|89.52
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|179.46億
|422.65億
|380.50億
|288.11億
|最低值
|148.97億
|234.21億
|252.32億
|274.63億
|平均值
|165.31億
|320.36億
|320.77億
|281.37億
|中位數
|164.44億
|324.04億
|310.92億
|281.37億
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-14.78
|-4.63
|-11.32
|營業收入
|60.86億
|66.63億
|73.55億
詳細資訊請看美股內頁：
Sandisk Corporation(SNDK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉儲存需求旺！希捷財測勝預期、盤後飆16% 對手股價也沾光
- 美光、SanDisk有望再衝高 記憶體廠轉向類訂閱制
- 〈美股早盤〉主要指數開低 美伊戰事升溫與超級財報周成焦點
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sandisk Corporation(SNDK-US)EPS預估上修至43.97元，預估目標價為975.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇