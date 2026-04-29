標普維持台灣「AA+」主權評等、展望穩定 具出口強勁與財政穩健成2大底氣
鉅亨網記者張韶雯 台北
標普（Standard & Poor"s）發布報告確認維持自 2022 年調升台灣主權信用評等為 AA+，展望穩定，肯定台灣穩健財政管理與強勁出口表現。儘管高齡化、國防及基礎建設支出增加，但受益於科技產業獲利創新高，稅收成長優於預期，各級政府債務成長溫和。標普預估 2026 年台灣各級政府債務占 GDP 比率為 22.4%，未來 3 年財政將維持穩定，並看好 AI 及半導體領域領導地位能帶動出口成長，提供充足緩衝空間應對外部政策不確定性。
標普今天發布新聞稿，確認維持台灣主權信用評等為 AA+，展望穩定。報告分析指出，儘管台灣政府因應社會高齡化、國防需求、基礎建設及全球貿易衝突導致支出增加，但科技產業獲利屢創新高，帶動稅收成長優於預期。2025 年各級政府財政盈餘占 GDP 比率為 0.7%，而 2026 年各級政府財政赤字占 GDP 比率預算數則為 0.9%。標普認為台灣各級政府債務成長幅度相對溫和，預估 2026 年底占 GDP 比率為 22.4%，且未來 3 年大致能維持穩定，有效支持強勁的財政表現。
針對未來經濟前景，標普指出雖然 2026 年全球經濟成長有趨緩可能，但人工智慧、高速運算、5G、大數據分析及電動車等領域仍蓬勃發展，對於台灣科技產品的需求將維持高檔，長期出口及經濟成長前景依然看好。特別是台灣在先進晶片製造領域具備領導地位，加上財政狀況穩健及強勁的淨對外資產部位，具備充足的緩衝因應能力，這將有助於降低美國關稅政策不確定性對經濟成長可能帶來的衝擊。
財政部對此回應，面對國際經濟情勢快速變化及地緣政治風險的挑戰，將持續審慎規劃各項財政措施，促進國家經濟及產業穩定發展。未來將落實債務控管以確保國家財政穩健，打造堅實的財政韌性並為國家奠定永續發展基石，致力於打造創新繁榮的台灣。
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