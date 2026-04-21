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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對致茂(2360-TW)做出2026年EPS預估：中位數由33.44元上修至34.16元，其中最高估值47.56元，最低估值27.08元，預估目標價為1647.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|47.56(47.56)
|69.15
|63.37
|最低值
|27.08(27.08)
|33.2
|52.09
|平均值
|35.38(34.92)
|48.53
|57.74
|中位數
|34.16(33.44)
|47.32
|56.63
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|50,572,980
|65,921,410
|76,700,830
|最低值
|39,980,000
|51,120,000
|64,550,000
|平均值
|44,716,260
|57,536,230
|68,243,740
|中位數
|45,017,700
|57,239,280
|67,010,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|11,692,052
|5,264,251
|3,979,247
|5,105,824
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|28,310,935
|21,603,837
|18,676,043
|22,067,242
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2360/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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