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鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估上修至8.58元，預估目標價為180元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對旺宏(2337-TW)做出2026年EPS預估：中位數由7.31元上修至8.58元，其中最高估值30.02元，最低估值4.04元，預估目標價為180元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值30.02(30)101.741.02
最低值4.04(2.15)6.2119.58
平均值12.46(11.7)31.3930.3
中位數8.58(7.31)24.7230.3

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值113,981,000312,632,000153,422,000
最低值45,409,00060,952,000109,791,950
平均值72,381,280129,797,740131,606,970
中位數60,008,000116,949,580131,606,970

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS-3,307,677-3,213,560-1,699,5938,969,775
營業收入
(單位：新台幣千元)		28,879,98625,883,47527,623,60843,487,454

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2337/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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