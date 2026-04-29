鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至13.23元，預估目標價為727元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對欣興(3037-TW)做出2026年EPS預估：中位數由11.94元上修至13.23元，其中最高估值17.71元，最低估值8.65元，預估目標價為727元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|17.71(17.59)
|41.37
|60.83
|最低值
|8.65(8.65)
|18.72
|34.79
|平均值
|13.39(12.51)
|26.7
|47.66
|中位數
|13.23(11.94)
|23.78
|45.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|208,885,640
|320,188,230
|402,457,850
|最低值
|156,644,000
|193,513,000
|279,329,060
|平均值
|175,049,700
|236,152,200
|332,801,570
|中位數
|171,743,970
|226,137,000
|307,096,040
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|6,673,144
|5,082,063
|11,980,052
|29,618,505
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|131,240,882
|115,373,282
|104,036,151
|140,489,172
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 欣興首季淨賺50億元改寫13季以來新高 每股純益3.28元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)目標價調升至660元，幅度約7.32%
- 智邦創天價也要來打卡股號價 市值排名坐九望八擠下廣達、富邦金
- 〈台股開盤〉聯發科、台達電攜手創高 大漲400點再戰4萬點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇