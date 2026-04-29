鉅亨網新聞中心 2026-04-29 10:28

據美國《NBC News》25 日（上周六）報導，伊朗戰爭爆發以來，伊朗令美國在波斯灣地區的軍事資產和基地損失數十億美元。

美國波斯灣地區多個設施遭破壞，修復成本50億美元。（圖：Shutterstock）

六名知情人士透露，美國在波斯灣地區的跑道、高階雷達系統、數十架飛機、倉庫、指揮部、飛機機庫和衛星通訊基礎設施均遭伊朗部隊襲擊，破壞範圍遍及中東多個國家，修復費用可能高達 50 億美元。

‌



具體受損情況包括：

位於卡達的烏代德空軍基地（美軍中央司令部前沿指揮部）的衛星通訊基礎設施及一部 AN/FPS-132 遠程彈道飛彈預警雷達嚴重受損；

位於約旦的穆沃費格薩勒提空軍基地的一部「薩德」反飛彈系統 AN/TPY-2 雷達被摧毀；位於科威特的阿里夫堅營地多個衛星通訊天線罩嚴重受損；

位於巴林的美國海軍第五艦隊總部天線罩、通訊終端及一處儲存設施受損；

位於沙烏地阿拉伯的蘇丹王子空軍基地一架 E-3 預警機及多架 KC-135 空中加油機被摧毀。

今年 3 月，美國五角大廈估算，對伊朗戰爭的前六天耗資超過 113 億美元，且未計入必要的維修費用，僅戰爭前兩天的彈藥支出就高達 56 億美元。

然而，針對軍事行動成本的簡報卻寥寥無幾，引發美國會議員的質疑與不滿。有人表示，「相關情況無人知曉，但這並非因為我們沒有問過。」