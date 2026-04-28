鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝克休斯(BKR-US)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為72.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對貝克休斯(BKR-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.41元下修至2.36元，其中最高估值3.17元，最低估值2.01元，預估目標價為72.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.17(3.17)
|3.88
|4.8
|3.18
|最低值
|2.01(2.01)
|2.2
|2.58
|3.18
|平均值
|2.4(2.43)
|2.89
|3.31
|3.18
|中位數
|2.36(2.41)
|2.81
|3.03
|3.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|298.37億
|340.04億
|359.66億
|310.63億
|最低值
|267.67億
|278.10億
|287.57億
|310.63億
|平均值
|275.03億
|297.24億
|307.78億
|310.63億
|中位數
|271.00億
|289.39億
|294.48億
|310.63億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.27
|-0.61
|1.91
|2.98
|2.60
|營業收入
|205.02億
|211.56億
|255.06億
|278.29億
|277.33億
詳細資訊請看美股內頁：
貝克休斯(BKR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝克休斯BKR-US的目標價調升至72元，幅度約3.6%
- 盤中速報 - 貝克休斯(BKR-US)大漲5.09%，報67.77美元
- 〈能源盤後〉荷姆茲海峽重開 Brent重挫9% WTI崩跌11% 同步見美國鑽井數連降2周
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：貝克休斯(BKR-US)EPS預估下修至2.48元，預估目標價為66.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇