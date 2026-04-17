〈能源盤後〉荷姆茲海峽重開 Brent重挫9% WTI崩跌11% 同步見美國鑽井數連降2周

鉅亨網編譯許家華 2026-04-18 04:30

在伊朗宣布於停火期間維持荷姆茲海峽對所有商業船隻開放後，國際油價周五 (17 日) 大幅回落，市場風險溢價快速消退。川普亦表示，伊朗已同意未來不再關閉該航道，進一步緩解市場對供應中斷的擔憂。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨收盤大跌 9.01 美元，跌幅 9.07%，報每桶 90.38 美元，盤中一度觸及 86.09 美元低點。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨則重挫 10.48 美元，跌幅達 11.45%，收於每桶 83.85 美元，盤中低見 80.56 美元。

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兩大指標原油均創下自 4 月 8 日以來最大單日跌幅，反映市場迅速解除過去兩週因地緣衝突累積的高額風險溢價。

一名伊朗高級官員表示，目前所有船隻均可通行荷姆茲海峽，但須與伊朗革命衛隊協調，並透露解凍伊朗海外資金是協議的一部分。船舶追蹤數據顯示，已有約 20 艘船隻正從波斯灣經該海峽向外航行，顯示能源供應鏈逐步恢復。

市場分析指出，隨著局勢降溫，油價正從反映供應中斷風險，回歸至實際供需基本面，過去兩週累積的極端風險溢價正在快速出清。

在外交進展方面，美伊雙方正就一份三頁的諒解備忘錄進行談判，內容涵蓋終結衝突與核問題安排。川普表示，美方將以「從容步調」進入伊朗處理濃縮鈾問題，並將其帶回美國。他同時透露，德黑蘭已提出未來 20 年以上不持有核武的承諾，雙方「非常接近達成協議」。

此外，中東局勢亦出現其他緩和跡象，包括黎巴嫩與以色列達成為期 10 天的停火協議，進一步提振市場對區域衝突降溫的預期。不過，美方官員指出，即使航道開放，針對伊朗的軍事封鎖仍持續進行，涉及超過 1 萬名人員。

儘管市場情緒轉趨樂觀，分析人士提醒供應仍需時間恢復。從波斯灣運送原油至歐洲主要樞紐約需 21 天，意味短期內歐洲市場仍可能維持緊張。此外，若核談判與制裁解除未能取得實質進展，荷姆茲海峽仍存在再次中斷的風險。

另一方面，美國能源服務公司貝克休斯 (BKR-US) 公布，截至 4 月 17 日當週，美國石油與天然氣鑽井總數減少 2 座至 543 座，為連續第二週下降，也是自 3 月以來首次出現連續下滑，並創 3 月底以來低點；與去年同期相比減少 42 座，約下降 7%。其中石油鑽井數減少 1 座至 410 座，為 3 月底以來最低；天然氣鑽井數減少 2 座至 125 座，為 1 月以來最低；其他類型鑽井則增加 1 座至 8 座。

進一步觀察趨勢，2025 年以來鑽井總數已累計下降約 7%，此前 2024 年下降 5%、2023 年則大減 20%。能源企業在油價波動下，優先將資金用於股東回報與降低負債，而非擴大產量。研究機構指出，追蹤的勘探與生產公司預計 2026 年資本支出將較 2025 年再減少約 1%，延續 2025 年下降 4%、2024 年持平的趨勢，顯示產業投資動能持續轉弱。