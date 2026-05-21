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鉅亨速報 - Factset 最新調查：EquipmentShare.com, Inc. Class A(EQPT-US)EPS預估上修至0.49元，預估目標價為40.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對EquipmentShare.com, Inc. Class A(EQPT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.47元上修至0.49元，其中最高估值1.04元，最低估值0.36元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.04(1.04)1.72.97
最低值0.36(0.36)0.260.14
平均值0.56(0.55)0.921.65
中位數0.49(0.47)0.871.66

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值53.73億68.29億85.58億
最低值50.11億59.02億65.17億
平均值52.43億63.88億75.24億
中位數53.05億63.93億75.83億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS0.05-0.06-0.15--
營業收入17.33億25.56億37.63億43.79億

詳細資訊請看美股內頁：
EquipmentShare.com, Inc. Class A(EQPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEQPT

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