鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美樂披薩(DPZ-US)EPS預估下修至19.32元，預估目標價為427.50元
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根據FactSet最新調查，共33位分析師，對達美樂披薩(DPZ-US)做出2026年EPS預估：中位數由19.8元下修至19.32元，其中最高估值20.27元，最低估值18.55元，預估目標價為427.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|20.27(20.27)
|22
|23.64
|26.1
|最低值
|18.55(19.23)
|19.66
|21.05
|22.52
|平均值
|19.37(19.76)
|21.09
|22.88
|24.81
|中位數
|19.32(19.8)
|21.1
|22.86
|25.8
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|53.81億
|56.23億
|57.84億
|59.23億
|最低值
|50.95億
|52.72億
|54.01億
|55.44億
|平均值
|52.26億
|54.08億
|56.36億
|57.87億
|中位數
|52.24億
|53.95億
|56.42億
|58.94億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|13.72
|12.66
|14.80
|16.83
|17.69
|營業收入
|43.57億
|45.37億
|44.79億
|47.06億
|49.40億
詳細資訊請看美股內頁：
達美樂披薩(DPZ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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