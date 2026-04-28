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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美樂披薩(DPZ-US)EPS預估下修至19.32元，預估目標價為427.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共33位分析師，對達美樂披薩(DPZ-US)做出2026年EPS預估：中位數由19.8元下修至19.32元，其中最高估值20.27元，最低估值18.55元，預估目標價為427.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值20.27(20.27)2223.6426.1
最低值18.55(19.23)19.6621.0522.52
平均值19.37(19.76)21.0922.8824.81
中位數19.32(19.8)21.122.8625.8

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值53.81億56.23億57.84億59.23億
最低值50.95億52.72億54.01億55.44億
平均值52.26億54.08億56.36億57.87億
中位數52.24億53.95億56.42億58.94億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS13.7212.6614.8016.8317.69
營業收入43.57億45.37億44.79億47.06億49.40億

詳細資訊請看美股內頁：
達美樂披薩(DPZ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDPZ

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