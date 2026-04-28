鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-28 20:00

凱崴電子作為台灣首家印刷電路板專用鑽頭專業製造商，目前全力發展 5G、伺服器及基地台相關技術，透過導入持股信託制度，除能吸引並留任關鍵人才，更使員工能參與公司成長果實。此舉不僅強化團隊向心力，亦落實普惠金融目標，展現企業對 ESG 永續發展的重視。

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凱崴電子成立於 1997 年，長期深耕 PCB 產業，產品應用領域隨技術革新不斷擴展。面對全球產業劇烈競爭與人才爭奪戰，凱崴電子視員工為公司最重要資產，為優化員工福利並穩定組織架構，決定攜手合庫銀導入員工持股信託，期望透過制度化的設計，建立公司與員工的命運共同體，達成企業、員工與股東多贏的局面。

員工持股信託之運作模式，係透過信託專戶結合企業提撥補助款與員工自提金，長期投資公司股票。此舉不僅可降低員工自行投入市場的資金壓力，更能在無形中培養長期投資與理財觀念。此外，透過客製化的信託契約條件，能讓員工在日常工作中同步分享經營紅利，有效將員工利益與公司長期績效綑綁，進一步提升企業在國際市場的競爭優勢。

合庫銀行強調，隨著企業對公司治理與人才資本的重視，員工福利信託已成為企業體現社會責任的重要工具。合庫銀長期深耕信託 2.0 轉型計畫，具備完善的作業流程與豐富的服務經驗，能針對不同產業特性提供客製化的規劃服務，協助企業建立幸福職場文化。