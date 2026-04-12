鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-12 20:02

信立 (4303-TW) 3 月因受惠於消費市場對於機能性服飾的需求回溫，帶動信立旗下 PU 合成皮在農曆年後出貨增加，加上因地緣政治影響，致塑化原料價格上漲，致主要國際客戶，為應對戰爭造成供貨緊張下提前拉貨，3 月營收繳出 9,437 萬元、月增 87.5％、年增 24.89％，達年月雙增，累計今 (2026) 年首季合併營收為 2.27 億元、年增 1.52％。

信立指出，在應對地緣政治戰爭引發的國際原物料震盪方面，目前對受原油價 格波動影響較鉅的 PVC 材料依賴度極低，因此近期原料漲價對營運的直接衝擊相當有限，另針對其餘化學原料成本，信立已建立一套完善的動態監控機制與彈性報價策略，除密切關注市場波動外，亦會適時將成本變動合理反映於訂單報價中，以確保健康的毛利水準。

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同時，信立透過與普大應材的供應鏈垂直整合與聯合採購，進一步提升對上游供應商的議價實力，將有效抵銷外部通膨壓力。