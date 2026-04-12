鉅亨網記者黃皓宸 台北
信立 (4303-TW) 3 月因受惠於消費市場對於機能性服飾的需求回溫，帶動信立旗下 PU 合成皮在農曆年後出貨增加，加上因地緣政治影響，致塑化原料價格上漲，致主要國際客戶，為應對戰爭造成供貨緊張下提前拉貨，3 月營收繳出 9,437 萬元、月增 87.5％、年增 24.89％，達年月雙增，累計今 (2026) 年首季合併營收為 2.27 億元、年增 1.52％。
信立指出，在應對地緣政治戰爭引發的國際原物料震盪方面，目前對受原油價 格波動影響較鉅的 PVC 材料依賴度極低，因此近期原料漲價對營運的直接衝擊相當有限，另針對其餘化學原料成本，信立已建立一套完善的動態監控機制與彈性報價策略，除密切關注市場波動外，亦會適時將成本變動合理反映於訂單報價中，以確保健康的毛利水準。
同時，信立透過與普大應材的供應鏈垂直整合與聯合採購，進一步提升對上游供應商的議價實力，將有效抵銷外部通膨壓力。
展望今年，信立強調，公司維持審慎樂觀看法，並已成功由傳統 PU 合成皮廠轉型為「綠色材料解決方案」的領導者，公司將「永續轉型」視為核心競爭力，積極研發水性環保高發泡 PU 及無溶劑加工技術，不僅顯著降低製程碳排，並已成功取得包括歐美頂級運動與精品包袋品牌等相關訂單，預計今年逐步加入生產排程，為信立整體營運增添成長動能。
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