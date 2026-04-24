鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-24 18:47

中華電信 (2412-TW) 今 (24) 日舉辦「CHT Tech Day 2026 研發成果發表會」，中華電信研究院院長蘇添財指出，中華電信的「科技少林寺」持續孵育小金雞，IVS(智慧影像) 團隊最快可望於今年中成立。

中華電信內部育成的 AI 創新團隊去年獨立成為子公司「中華創智國際 (InventAI)」，持續孕育小金雞。蘇添財表示，由於 IVS 在技術與業務層面上皆已成熟，因此不會進到育成，而是規劃直接 spin-off。

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蘇添財點出，下一家小金雞為 NFC 行動數位卡，目前規劃先進到育成團隊，預計最快明年推出。中華電信指出，此技術今年開始已全面支援「手機感應」，取代傳統實體門禁卡與識別證，已與國內數家安防系統整合商合作。

蘇添財透露，在 NFC 行動數位卡的應用中，門禁方面目前與國內最大的門控硬體公司合作，雙方透過軟硬整合，中華電信負責建置系統，硬體則由合作夥伴提供。此外，也由於硬體廠商擁有電商、社區管理等多元通路，可藉此擴展至多家國內外門禁卡供應商，因此認為在這方面有很多機會。

蘇添財表示，中華研究院絕大部分是提供技術、產品與解決方案，未來將持續擴大合作對象。他並指出，研究院是研發單位，而客戶要的是產品，因此希望攜手子公司及合作夥伴，讓研究院扮演「原廠」角色。