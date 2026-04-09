LEO市場需求續放量 昇達科首季營收10.2億元年增逾64%

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-09 17:29

深耕低軌衛星與毫米波通訊元件的昇達科技 (3491-TW) 公布最新營收資訊，2026 年 3 月營收 3.29 億元，月增 2.11%，年增 36.25%，2026 年首季營收 10.2 億元，延續去年第四季以來的強勁動能，季增 2.25%，年增 64.25%。

昇達科總經理吳東義。(鉅亨網記者張欽發攝)

進一步觀察成長動能來源，昇達科主管表示，第一季營收成長主要來自低軌衛星相關產品需求明顯提升，LEO 業務單季營收季增 40%，年增幅更達 131%，顯示全球低軌衛星網路建設進入加速部署階段，毫米波相關通訊元件需求持續放大。

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值得注意的是，昇達科第一季三個月份營收均名列歷年月營收前三名，帶動單季營收同步締造歷年新高紀錄，過去第一季為傳統淡季，卻能在淡季期間締造營收新猷，反映整體市場需求持續增溫。

除既有客戶需求持續增溫外，昇達科於 3 月參與國際衛星產業展會也獲得正面進展。昇達科指出，此次展會期間與多家新接觸之國際衛星相關業者進行深入交流，包含寬頻高速衛星及太空資料中心衛星等議題，涵蓋產品規格、應用需求與產能規劃等面向，互動相當熱絡。

昇達科表示，部分業者潛在合作機會之規模不亞於公司主要 LEO 客戶，顯示全球 LEO 的發展百花齊放，而昇達科在產業供應鏈中的能見度與競爭力持續提升。此外，展會結束後，昇達科已與部分業者簽署保密協議及合作意向書，並展開進一步的技術規格討論，同時陸續安排實地訪廠與後續產品開發，反映潛在訂單轉化機會逐步明朗。

法人分析，隨著低軌衛星由驗證期邁入規模部署階段，市場需求已由單純設備導入，逐步轉向長期且穩定的供應鏈放量。在高頻寬、低延遲通訊需求帶動下，毫米波與高頻波導等關鍵零組件的重要性持續提升；在此趨勢下，具備高頻設計、精密製造與航太品質能力的供應商，將成為產業成長中最直接的受益者。而昇達科長期深耕毫米波通訊技術，並已切入國際衛星供應鏈，使其成為本波 LEO 擴張循環中，最能直接承接需求放大的台灣關鍵供應商之一。

同時，昇達科所新開發的光星間鏈路 (OISL) 也已經進入量產階段，營收貢獻比重漸增。產業界觀察，隨著全球低軌衛星市場持續朝多星系、多應用方向發展，供應鏈競爭焦點亦由技術切入，進一步轉向量產能力、供應穩定性與高頻製造門檻等整體實力。