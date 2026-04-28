鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-28 17:08

ASIC 業者智原 (3035-TW) 今 (28) 日召開法說會，並公佈第一季財報，稅後淨利 1.04 億元，季減 49.8%，年減 69.9%，每股稅後純益 0.4 元。展望後市，智原看好，第二季營收將持續成長，也拿下 14 奈米的 AI ASIC 與先進封裝案件，可望挹注後續營運。

智原第一季營收 25.9 億元，季減 8%，年減 65%，毛利率 47.3%，季增 5.1 個百分點，年增 27 個百分點，營益率 4.2%，季增 1.3 個百分點，年減 0.8 個百分點，稅後淨利 1.04 億元，季減 49.8%，年減 69.9%，每股稅後純益 0.4 元。

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今年度開始營收結構回歸健康，毛利率亦將恢復至過往正常水準。在先進業務佈局方面，智原持續取得突破，不僅於先進製程領域再獲雲端 AI 新專案，高階封裝方面亦持續斬獲新案，進一步證明公司於先進製程的設計實力。

展望未來，公司預期第二季營收可望保持成長動能，IP 及量產收入將帶動營收走高。過去幾年，智原持續在先進領域深化佈局，透過建立六大關鍵能力，包括完整的前段與後段 IC 設計服務、IP 子系統解決方案、多元晶圓代工夥伴合作以及 2.5D/3D 先進封裝技術，有助強化公司價值定位，更為進軍 AI 市場奠定基礎。