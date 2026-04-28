鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-28 17:06

「科技台肥」報捷！與台積電簽合作契約 推先進製程廢硫酸循環經濟。(圖/台肥提供)

台肥憑藉「半導體後端廢硫酸回收、純化、再利用」的技術，已成功由傳統肥料生產商，躍升為高科技產業鏈中最重要的「綠色化學循環」戰略夥伴。

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產業圈指出，先進製程使用大量高純度化學材料，隨著產能與製程複雜度提升，廢硫酸等的廢酸管理，已成為科技產業在營運與 ESG 上的重要課題。此次廠中廠 (Plant-in-Plant) 模式，是國內先進製程半導體大廠設計，並以 BOT 方式與台肥合作，在中科零廢中心設置廢硫酸回收再利用設施，將國內先進製程半導體大廠客戶製程所產生的廢酸轉化為可再利用資源，落實零廢棄、再循環的 ESG 精神。

此一模式核心在於解決科技業最棘手的資源循環問題，也提升關鍵製程的資源使用效率。台肥強調，未來持續與先進製程、半導體及其他高科技產業探索更多合作機會，使台肥成為科技業永續發展不可或缺的策略夥伴。

在肥料事業方面，台肥積極深化緩釋與控釋肥料技術，透過精準養分釋放的科技，提高施肥效率、降低環境負擔，協助農業邁向高效率與低碳化，展現傳統核心事業的科技轉型成果。

在不動產事業方面，台肥鎖定科技產業需求，南港經貿大樓與新竹 TFC ONE 辦公室以科技業客戶為主，維持近乎滿租的表現。未來推出的南港 C4 與新竹 D7-B 新建案，同樣以科技業為核心定位，全面導入綠建築、節能減碳與智慧管理設計，打造支援高科技產業長期發展的關鍵基地。