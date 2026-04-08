分散風險奏效！台肥超前部署避開中東雷區 肥料生產至年底無虞

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-08 20:03

美伊戰事動盪長達一個多月，主宰全球能源與化肥原料運送樞紐的荷姆茲海峽遭遇封鎖危機，引發國際化肥市場劇烈波動。然而，台肥內部一名證券研究員出身的採購組長，早於 2025 年底敏銳地預判 2026 年中東衝突勢必加劇，因此超前部署積極備貨，並採多元化供應鏈策略，展現出穩定供貨的強大韌性。台肥總經理陳右欣強調，截至目前為止，國內肥料庫存 (含已訂購在途量) 充足，足以穩定生產至 8 至 12 月。

台肥總經理陳右欣(右)。(圖：台肥提供)

台肥採購組長林書佑憑藉專業研究員背景，早在 2025 年底即預判中東衝突可能加劇，並將其視為原料供應的潛在風險。對此，台肥採購處果斷執行「分散風險」策略，將特定中東產區的採購比例從原本的 70% 迅速降至 30%，並將其他地區供應比例提升至 70%。

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雖然當時看似過於保守的操作策略，但林書佑直言，這不只是為了公司營運，更重要的是為了維繫台灣農業的深耕命脈，堅守對於農友的承諾。「人人都必須敬畏風險，唯一的武器就是萬全準備。」

有了遠見與視野，更重要的是執行力，林書佑坦言這其實並不容易，必須與全球供應商保持密切互動、掌握商情，且能在第一時間得到搶料機會，必須依靠長期的人脈累積、公司優良信譽以及採購同仁的努力。

台肥日前公布原料儲備統計數據，各項關鍵原料均已布局完成，來源遍及全球。

肥料種類 關鍵原料 可用庫存（含在途） 來源國別 氮肥 液氨 至 2026 年 8 月 (持續進料採購) 沙烏地、印尼、澳洲、馬來西亞等 氮肥 尿素 至 2026 年 8 月 (持續進料採購) 印尼、汶萊、越南、中國、馬來西亞等 磷肥 磷礦 至 2026 年 12 月 約旦、摩洛哥、澳洲等 鉀肥 氯化鉀 至 2026 年 10 月 加拿大、白俄羅斯、約旦等

除了原料端儲備無虞，在市場需求方面，台肥也持續監控確保供需平衡，觀察今年前 3 月全台銷量狀況，農友端的肥料領用情況維持平穩，並無恐慌性囤貨現象。陳右欣重申，「我們的第一優先考量是避免斷料，而不是價格。」

陳右欣也主動出擊，除了邀請新竹縣十多間農會總幹事至台肥南港總部共同交流外，更親赴宜蘭員山鄉農會與三星鄉農會了解現狀。宜蘭早已進入水稻「分蘗期」，目前正在進行第二次「追肥」，員山鄉農會總幹事游長峰與三星鄉農會總幹事黃存誠均表示並無缺肥，倉容肥料也有充足餘裕。陳右欣強調，如若日後在調度上有任何需求，台肥絕對會與農會同赴前線解決問題，建立聯防機制。