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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)EPS預估上修至5.01元，預估目標價為142.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對世界(5347-TW)做出2026年EPS預估：中位數由4.92元上修至5.01元，其中最高估值6元，最低估值4.34元，預估目標價為142.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值6(5.85)9.147.63
最低值4.34(4.33)4.445.6
平均值5.07(4.98)5.756.62
中位數5.01(4.92)5.486.62

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值59,540,88080,360,22090,620,000
最低值53,120,00060,370,00073,115,000
平均值55,952,09067,987,84081,867,500
中位數55,647,03066,986,00081,867,500

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS7,907,5027,046,4247,370,07415,280,388
營業收入
(單位：新台幣千元)		48,591,24544,054,76238,272,57051,694,310

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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