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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：世界(5347-TW)目標價調升至142.5元，幅度約3.26%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對世界(5347-TW)提出目標價估值：中位數由138元上修至142.5元，調升幅度3.26%。其中最高估值170元，最低估值89元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予世界(5347-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立10位、保守悲觀1位。

世界(5347-TW)今(28日)收盤價為146元。近5日股價下跌0.36%，相關半導體類指數近5日上漲1.71%，櫃買市場加權指數下跌1.68%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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