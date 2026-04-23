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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對世界(5347-TW)做出2026年EPS預估：中位數由4.86元上修至4.92元，其中最高估值5.85元，最低估值4.33元，預估目標價為138元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|5.85(5.85)
|6.5
|7.63
|最低值
|4.33(4.33)
|4.44
|5.6
|平均值
|4.98(4.95)
|5.49
|6.62
|中位數
|4.92(4.86)
|5.45
|6.62
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|58,070,000
|72,844,000
|90,620,000
|最低值
|53,120,000
|60,370,000
|73,115,000
|平均值
|55,718,390
|67,036,120
|81,867,500
|中位數
|55,587,530
|66,960,000
|81,867,500
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|7,907,502
|7,046,424
|7,370,074
|15,280,388
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,591,245
|44,054,762
|38,272,570
|51,694,310
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5347/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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