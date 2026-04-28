鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2026年EPS預估：中位數由23.99元上修至24.13元，其中最高估值26元，最低估值22.41元，預估目標價為460元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|26(26)
|29.1
|32.68
|最低值
|22.41(21.72)
|24.42
|26.43
|平均值
|24.09(23.96)
|26.84
|29.57
|中位數
|24.13(23.99)
|27.18
|29.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|43,163,620
|47,724,430
|52,420,520
|最低值
|38,601,510
|40,917,610
|43,224,000
|平均值
|40,625,200
|44,418,640
|47,459,990
|中位數
|40,088,250
|44,741,490
|46,816,540
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,514,937
|6,640,852
|5,176,467
|6,790,348
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|37,989,751
|36,828,499
|30,790,462
|39,736,173
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇