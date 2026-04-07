鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估下修至23.83元，預估目標價為486.5元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2026年EPS預估：中位數由23.99元下修至23.83元，其中最高估值26元，最低估值21.72元，預估目標價為486.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|26(26)
|29.1
|32.68
|最低值
|21.72(21.72)
|24.42
|26.43
|平均值
|23.87(23.98)
|26.82
|30.26
|中位數
|23.83(23.99)
|26.96
|30.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|43,163,620
|47,724,430
|52,420,520
|最低值
|38,601,510
|40,917,610
|43,224,000
|平均值
|40,599,970
|44,399,950
|47,781,710
|中位數
|40,089,000
|43,898,000
|47,741,170
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,514,937
|6,640,852
|5,176,467
|6,790,348
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|37,989,751
|36,828,499
|30,790,462
|39,736,173
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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