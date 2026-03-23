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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：儒鴻(1476-TW)EPS預估下修至23.99元，預估目標價為486.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對儒鴻(1476-TW)做出2026年EPS預估：中位數由24.13元下修至23.99元，其中最高估值26元，最低估值21.72元，預估目標價為486.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值26(26)29.132.68
最低值21.72(21.72)24.7226.43
平均值23.98(24.04)27.0430.26
中位數23.99(24.13)27.3230.96

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值43,163,62047,724,43052,420,520
最低值38,601,51040,917,61043,224,000
平均值40,659,61044,568,94047,781,710
中位數40,134,50044,847,00047,741,170

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS5,514,9376,640,8525,176,4676,790,348
營業收入
(單位：新台幣千元)		37,989,75136,828,49930,790,46239,736,173

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1476/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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