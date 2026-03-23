海能風電再融資案獲逾2倍超額認購 589億元資金到位

海能風電 (Formosa) 今 (23) 日宣布完成再融資協議，約新台幣 589 億元資金順利到位。海能風電指出，此案為台灣離岸風電史上首見完成再融資的案例，也是亞太地區離岸風電首件再融資，達成超過 2 倍的超額認購。