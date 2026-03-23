海能風電再融資案獲逾2倍超額認購 589億元資金到位
鉅亨網記者劉玟妤 台北
海能風電 (Formosa) 今 (23) 日宣布完成再融資協議，約新台幣 589 億元資金順利到位。海能風電指出，此案為台灣離岸風電史上首見完成再融資的案例，也是亞太地區離岸風電首件再融資，達成超過 2 倍的超額認購。
海能風電表示，原始融資案的 4 家出口信貸機構 (ECAs) 持續支持此次再融資案，包括韓國貿易保險公司 (K-SURE)、比利時出口信貸機構 (Credendo)、丹麥出口與投資基金 (EIFO) 及英國出口信貸局 (UKEF)。
海能風電進一步指出，此次協議公有 17 家本土金融機構參與，其中，8 家為公股行庫，包括兆豐國際商業銀行、合作金庫商業銀行、中國輸出入銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣土地銀行及臺灣企銀。
9 家民營銀行則有中國信託商業銀行、永豐商業銀行、玉山商業銀行、台中商業銀行、台北富邦銀行、台新國際商業銀行、安泰銀行、凱基商業銀行、新光商業銀行。
外資銀行方面，三井住友銀行、三菱 UFJ 銀行、西班牙對外銀行 (BBVA)、東亞銀行、星展銀行、荷蘭安智銀行 (ING)、渣打國際商業銀行、新加坡華僑銀行 (OCBC)、德國商業銀行及韓國產業銀行等 10 家國際指標性銀行亦共同參與。
海能風電場址位於苗栗竹南外海，風場總裝置容量 376MW，於 2023 年 1 月完成 47 支風機安裝、3 月完成全數風機併聯，並在 9 月 8 日取得商業運轉許可，每年預計可供應約 38 萬戶家庭的用電需求。
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