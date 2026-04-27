search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞斯邁RMD-US的目標價調降至293.26元，幅度約5.4%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對瑞斯邁(RMD-US)提出目標價估值：中位數由310元下修至293.26元，調降幅度5.4%。其中最高估值345元，最低估值230元。

綜合評級 - 共有30位分析師給予瑞斯邁評價：積極樂觀21位、保持中立8位、保守悲觀1位。

瑞斯邁今(28日)收盤價為222.24元。近5日股價下跌5.4%，標普指數上漲0.55%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



文章標籤

美股RMD市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
瑞斯邁222.8+1.34%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty