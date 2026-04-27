鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞斯邁RMD-US的目標價調降至293.26元，幅度約5.4%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對瑞斯邁(RMD-US)提出目標價估值：中位數由310元下修至293.26元，調降幅度5.4%。其中最高估值345元，最低估值230元。
綜合評級 - 共有30位分析師給予瑞斯邁評價：積極樂觀21位、保持中立8位、保守悲觀1位。
瑞斯邁今(28日)收盤價為222.24元。近5日股價下跌5.4%，標普指數上漲0.55%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ferrovial SE(FER-US)EPS預估下修至1.14元，預估目標價為70.86元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oklo Inc. Class A(OKLO-US)EPS預估上修至-0.77元，預估目標價為91.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Eastgroup Properties, Inc.(EGP-US)EPS預估上修至5.5元，預估目標價為214.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woori Financial Group Inc - ADR(WF-US)EPS預估下修至8.78元，預估目標價為86.91元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇