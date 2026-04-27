search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫氏(HXL-US)EPS預估上修至2.3元，預估目標價為97.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對赫氏(HXL-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.26元上修至2.3元，其中最高估值2.6元，最低估值2.16元，預估目標價為97.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2.6(2.6)3.384.135.22
最低值2.16(2.11)2.743.325.22
平均值2.29(2.27)3.083.725.22
中位數2.3(2.26)3.13.775.22

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值21.20億23.85億26.28億28.21億
最低值20.27億22.03億23.30億28.21億
平均值20.70億22.88億24.80億28.21億
中位數20.70億22.84億24.70億28.21億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.191.491.241.591.37
營業收入13.24億15.82億18.08億19.03億18.78億

詳細資訊請看美股內頁：
赫氏(HXL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHXL

相關行情

台股首頁我要存股
赫氏91.84+2.74%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty