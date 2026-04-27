鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫氏(HXL-US)EPS預估上修至2.3元，預估目標價為97.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對赫氏(HXL-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.26元上修至2.3元，其中最高估值2.6元，最低估值2.16元，預估目標價為97.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.6(2.6)
|3.38
|4.13
|5.22
|最低值
|2.16(2.11)
|2.74
|3.32
|5.22
|平均值
|2.29(2.27)
|3.08
|3.72
|5.22
|中位數
|2.3(2.26)
|3.1
|3.77
|5.22
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|21.20億
|23.85億
|26.28億
|28.21億
|最低值
|20.27億
|22.03億
|23.30億
|28.21億
|平均值
|20.70億
|22.88億
|24.80億
|28.21億
|中位數
|20.70億
|22.84億
|24.70億
|28.21億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.19
|1.49
|1.24
|1.59
|1.37
|營業收入
|13.24億
|15.82億
|18.08億
|19.03億
|18.78億
詳細資訊請看美股內頁：
赫氏(HXL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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