鉅亨網新聞中心 2026-04-28 06:40

美國銀行 (BAC-US) 策略師指出，標普 500 歷史季節性「五月賣出離場」可能被過度簡化，真正疲弱區間集中在夏末至秋季，投資人若在 5 月提前減碼，可能錯過 6 至 8 月相對強勢的報酬。

根據策略師保羅 · 西亞納與喬納森 · 哈特利分析自 1928 年以來的標普 500 數據顯示，5 月至 10 月期間平均報酬為 2.4%，明顯低於 11 月至 4 月的 5.2%。然而他們強調，疲弱並非平均分布，而是集中在後段期間。

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兩人指出，「雖然 5 月至 10 月的平均六個月回報率確實最低，但疲軟主要集中在 8 月至 10 月期間。也許這句格言應該改為『八月賣出，萬聖節買入』，以獲得最佳的六個月表現。」

進一步拆解數據，6 月至 8 月反而是全年第二強的三個月區間，平均回報率達 3.3%。相對之下，8 月至 10 月表現最弱，平均回報率接近持平，為 - 0.02%。這顯示若依季節性操作，最佳策略可能是 5 月進場，7 月至 8 月逐步調節，而非一開始就全面退出市場。

在個別指數表現方面，那斯達克指數 5 月平均上漲 2.19%，上漲機率約 68%。羅素 2000 指數同月也有 64% 機率上漲，平均漲幅 1.33%。歷史上在 2018 年 5 月，兩大指數亦同步走高，當時正值川普總統首任期第二年。

不過若納入美國總統週期第二年的統計，市場動能則相對溫和。那斯達克 100 指數在該情境下平均僅上漲 0.53%，上漲機率約 50%；羅素 2000 則有 64% 機率下跌，平均跌幅 1%，顯示政治週期亦會影響季節性規律的穩定性。

外匯市場方面，策略師預期 5 月美元具有季節性支撐，美元兌英鎊、巴西雷亞爾、智利比索、南非蘭特及印度盧比均呈現相對強勢趨勢。該模式在總統週期第二年與 2018 年 5 月亦曾出現，顯示美元在該時點往往具備跨市場優勢。