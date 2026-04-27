鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.12元，預估目標價為7.70元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共37位分析師，對Snap公司(SNAP-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.13元上修至-0.12元，其中最高估值0.15元，最低估值-0.33元，預估目標價為7.70元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.15(0.15)
|0.27
|0.49
|0.66
|最低值
|-0.33(-0.33)
|-0.29
|-0.22
|-0.19
|平均值
|-0.13(-0.13)
|-0.01
|0.15
|0.29
|中位數
|-0.12(-0.13)
|-0.04
|0.12
|0.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|71.53億
|80.07億
|84.01億
|89.92億
|最低值
|62.64億
|66.37億
|74.69億
|78.94億
|平均值
|66.90億
|73.58億
|79.87億
|85.26億
|中位數
|66.97億
|73.61億
|80.21億
|86.07億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.31
|-0.89
|-0.82
|-0.42
|-0.27
|營業收入
|41.17億
|46.02億
|46.06億
|53.61億
|59.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Snap公司(SNAP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司SNAP-US的目標價調升至7.7元，幅度約6.94%
- AI裁員潮來襲！邊擴招邊裁員 Meta、微軟領銜 科技巨頭兩萬人失業
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.13元，預估目標價為7.40元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snap公司(SNAP-US)EPS預估上修至-0.14元，預估目標價為7.40元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇