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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Valley National Bancorp(VLY-US)EPS預估上修至1.29元，預估目標價為16.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Valley National Bancorp(VLY-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.27元上修至1.29元，其中最高估值1.32元，最低估值1.25元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.32(1.31)1.631.94
最低值1.25(1.22)1.471.79
平均值1.28(1.27)1.541.85
中位數1.29(1.27)1.551.82

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值22.84億25.47億26.80億
最低值22.49億24.57億26.54億
平均值22.72億24.96億26.67億
中位數22.76億24.98億26.67億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.121.140.950.691.01
營業收入14.97億21.86億33.61億35.78億34.95億

詳細資訊請看美股內頁：
Valley National Bancorp(VLY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVLY

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