鉅亨速報 - Factset 最新調查：Valley National Bancorp(VLY-US)EPS預估上修至1.29元，預估目標價為16.00元
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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Valley National Bancorp(VLY-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.27元上修至1.29元，其中最高估值1.32元，最低估值1.25元，預估目標價為16.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.32(1.31)
|1.63
|1.94
|最低值
|1.25(1.22)
|1.47
|1.79
|平均值
|1.28(1.27)
|1.54
|1.85
|中位數
|1.29(1.27)
|1.55
|1.82
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.84億
|25.47億
|26.80億
|最低值
|22.49億
|24.57億
|26.54億
|平均值
|22.72億
|24.96億
|26.67億
|中位數
|22.76億
|24.98億
|26.67億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.12
|1.14
|0.95
|0.69
|1.01
|營業收入
|14.97億
|21.86億
|33.61億
|35.78億
|34.95億
詳細資訊請看美股內頁：
Valley National Bancorp(VLY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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