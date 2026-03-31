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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估上修至-0.21元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.21元上修至-0.21元，其中最高估值-0.05元，最低估值-0.35元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.05(-0.05)0.190.450.71
最低值-0.35(-0.35)-0.140.150.35
平均值-0.19(-0.19)0.060.280.54
中位數-0.21(-0.21)0.080.240.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.60億14.84億19.35億22.59億
最低值7.94億9.70億12.08億18.46億
平均值8.70億12.10億15.72億19.80億
中位數8.44億11.97億15.26億19.07億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.56-0.29-0.38-0.38-0.37
營業收入6,224萬2.11億2.45億4.36億6.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRKLB

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