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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.21元上修至-0.2元，其中最高估值-0.05元，最低估值-0.35元，預估目標價為89.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.05(-0.05)
|0.19
|0.45
|0.71
|最低值
|-0.35(-0.35)
|-0.14
|0.15
|0.35
|平均值
|-0.18(-0.19)
|0.05
|0.28
|0.54
|中位數
|-0.2(-0.21)
|0.07
|0.24
|0.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.60億
|14.84億
|19.35億
|22.59億
|最低值
|7.94億
|9.70億
|12.08億
|18.46億
|平均值
|8.71億
|12.05億
|15.72億
|19.80億
|中位數
|8.48億
|11.97億
|15.26億
|19.07億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.56
|-0.29
|-0.38
|-0.38
|-0.37
|營業收入
|6,224萬
|2.11億
|2.45億
|4.36億
|6.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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