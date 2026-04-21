鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-04-21 18:13

2026 年 3 月台灣二手機回收市場喜迎回收潮，傑昇通信觀察，整體回收量較上月再增加 14%，顯示在購機預算受限的環境下，消費者對於資產活化的意識顯著提升，趕在新一波硬體漲價前，透過舊機高位回收來抵銷換機成本。

在回收增值榜單中，蘋果 iPhone 憑藉品牌溢價霸榜六席，令人跌破眼鏡的則是以單月回收漲幅 6,380 元的 iQOO 15 奪下冠軍，揭示電競市場與 AI 硬體需求正在重新定義手機的殘值邏輯。

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儘管全球通膨壓力未減、地緣戰事影響物流、半導體原物料與關鍵零組件價格持續攀升，導致新機市場定價不斷挑戰消費者天花板，但反而為二手機市場挹注前所未有的成長動能。

本月回收增值冠軍是今年剛進軍台灣市場的 vivo 子品牌 iQOO，主打新世代電競旗艦的 iQOO 15 在上市短短三個月後，回收金額翻倍成長，月增 6,380 元；傑昇通信表示，之所以能在二手市場逆勢走強，除了 16GB RAM 已成為流暢執行 AI 任務的最低門檻，機身內搭載的冰穹散熱系統與大容量記憶體，也是預算有限的專業玩家在二手市場的首選。

本月 iPhone 在回收增值榜強佔六席，並集中在 iPhone 15 與 iPhone 16 系列。又以 iPhone 16 Pro Max（1TB）的回收價格單月增加 2,160 元，回收增幅達 8%，成為蘋果陣營的增值領頭羊。

傑昇通信指出，隨著用戶對儲存空間的需求增長，1TB 版本在二手市場的稀缺性大幅提升，加上全球記憶體晶片與先進封裝成本上漲，市場普遍預期 iPhone 17 系列售價也將再度攀升，促使消費者積極尋求購入前代 Pro 系列，進而拉動回收商溢價收購意願，且這種「以舊換新」的預防性操作，已成為消費者對抗硬體通膨的主要方式。

另一個值得關注的是 Sony Xperia 5 II 與 5 III，這兩款約五年前的舊機，本月回收增幅竟高達 8 倍，回收價從象徵性的 190 元暴漲至 1,590 元。傑昇通信認為，這並非單純的復古風潮，而是在全球零組件短缺下，回收商開始針對特定長青機型的優質面板與零件進行補償性收購，以支援龐大的維修市場需求。

3 月的二手機市場正呈現與新機市場截然不同的榮景。在地緣政治緊張局勢影響全球物流，以及記憶體零組件短缺，導致新機出貨量與買氣雙雙下滑的背景下，二手機回收市場反而月增 14%。

傑昇通信觀察發現，尤其 iPhone 的回收金額普遍成長約一成，安卓手機的回收溢價更驚人，部分機型增幅甚至超過 23%，顯見回收商為了在資源匱乏期儲備案源，正積極搶貨；觀察五大品牌回收占比，蘋果以 58.6% 的市佔穩居第一，三星則以 18.4% 居次，其後依序為 OPPO（7.8%）、vivo（4.1%）與紅米（2.6%）。

即便市場競爭加劇，蘋果 iPhone 回收量較前月增加 12%，回收占比過半且相對穩定。儘管 Pro 系列的旗艦機型主導價格增值，但回收量最多的前三名依然由 iPhone 13、iPhone 12 及 iPhone 11 的 128GB 版本長期霸榜。

傑昇通信分析，這種「回收不完」的現象，主因在於這三代機型處於技術改革時期，各自有其代表性。iPhone 11 為末代 4G 手機、iPhone 12 則是首支 5G 手機、iPhone 13 則是捨棄 64GB，改以 128GB 作為標準版的門檻，此三款都累積極其龐大的用戶基數。

觀察安卓市場的變動，3 月份安卓手機回收占比全線上升，三星以 21% 的回收成長率領先。在回收機型中，除了長期穩定的 A 系列中階機，本次驚見旗艦級的 Galaxy S22 Ultra 回收量顯著攀升。