耀登前進美國衛星展大秀系統整合實力 看好今年營收雙位數成長
鉅亨網記者吳承諦 台北
全球最大衛星通訊展「Satellite 2026」盛大登場，射頻天線廠耀登 (3138-TW) 親臨參展並展現從關鍵元件跨入系統整合的強大技術實力。此次展出不僅涵蓋高性能的 Ka-band 射頻前端模組，更成功將 DVB-S2 通訊協議深度融入系統架構，展現完整開發能力。
針對低軌衛星高速移動帶來的技術挑戰，耀登特別展出自主研發的衛星追蹤演算法，並將其落實於天線控制單元。這項軟硬體整合技術能讓電子式陣列天線在動態環境下實現快速且精準的指向性追蹤，確保高速資料傳輸穩定不斷訊。
今年感受到國際客戶需求已從功能驗證轉向成熟產品，期望看到能直接進入驗證接單階段的解決方案。公司目前在低軌衛星領域已完成包含束波追蹤與成型及校準等軟硬體整合技術，並進入客製化開發的接單階段。
展望今年度整體營運，耀登預期營收將呈現約百分之 20 的雙位數成長，毛利率則維持持平水準。最大成長動能來自占營收比重最高的射頻天線業務，今年成功切入全球前兩大筆記型電腦品牌新客戶，預計將持續挹注業績表現。
在指標性的衛星通訊產品方面，耀登預估今年營收占比可達百分之 3 至 5。公司已於今年三月標得國家太空中心地端站案件，預計於年內完成交付，後續業績貢獻將視接案進度而定。至於量測設備代理業務，疫情後的採購潮已過，目前市場需求回歸穩定，預估今年表現將與去年持平。
為支撐未來營運擴張，耀登正積極投入各項資本支出。除了興建桃園八德新總部大樓與越南新廠外，公司也將在竹北設置高頻模組製程設備以提升產品可靠度。然而在獲利方面，公司示警今年可能受到台幣升值等匯率波動影響，預計將對每股盈餘造成約 1 元的衝擊。
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